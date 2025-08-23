Ascolti tv, il venerdì e la sfida dei film: chi vince. Bene l'informazione del Tg4

Marco Zonetti 23 agosto 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film Era ora con Edoardo Leo e Barbara Ronchi in prima visione Tv conquistare una media di 1.556.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 il film turco Only You, sempre in prima Tv, con Ibrahim Çelikkol (già interprete di Terra Amara) sigla invece una media di 1.534.000 spettatori pari al 13.0%. Sul podio la serie di Italia1 Chicago Fire, che ha appassionato una media di 860.000 teste pari al 7.1% di share. Su Rai2 il documentario della serie The Americas ha segnato 719.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 la Diamond League 2025 di Atletica fa tappa allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles e raduna una media di 532.000 individui all'ascolto e il 5.3%. Su Rete4 il film The Impossible con Naomi Watts ed Ewan McGregor sigla una media di 643.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Su La7, il film Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen, con Clint Eastwood e John Malkovich, ha raccolto 457.000 spettatori pari al 3.9%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 430.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha siglato 452.000 individui all'ascolto (3.6%). In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.300.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna è ancora leader incontrastato di fascia con 3.831.000 spettatori pari a una percentuale del 26.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 540.000 spettatori con il 3.8%. Per l'approfondimento: su Rete4 Costanza Calabrese alla guida di 4 di Sera News ha raggiunto 614.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 558.000 spettatori e il 3.9% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista una media di 971.000 spettatori (6.8%).