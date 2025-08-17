Ascolti, tutti incollati alla tv per l'addio al suo re Baudo: domina il saluto del Tg1

Marco Zonetti 17 agosto 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di sabato 16 agosto 2025 vedono, in prime time su Rai1, l'edizione straordinaria del Tg1 sull'Addio a Pippo Baudo calamitare una media di 2.226.000 individui all'ascolto pari al 18.2% di share, vincendo la sfida dell'Auditel Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato il 15.4% pari a una media di 1.408.000 spettatori. Su Rai2, il film tv In fuga dall'incubo ha tenuto con il fiato sospeso 797.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Rai3 il western Il grande Jake con John Wayne e Maureen O'Hara ha appassionato una media di 474.000 teste pari al 4.0% e su Rete4 il film Io e Marilyn di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Suzie Kennedy, Biagio Izzo e Massimo Ceccherini, ha ottenuto il 4.0% pari a una media di 479.000 spettatori.

Su Italia1 la partita di Coppa Italia Cremonese-Palermo, terminata 0 a 0, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 493.000 persone pari al 4.1%. Su La7, In Onda - Prima serata con Luca Telese e Marianna Aprile ha calamitato una media di 621.000 individui all'ascolto pari al 4.8% di share. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha attirato l'interesse di 310.000 appassionati di musica pari al 2.5% di share. Sul Nove l'amichevole che ha visto l'Inter battere per 2 a 0 l'Olympiacos ha raccolto il 4.0% pari a una media di 514.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, la replica di Evviva! con Gianni Morandi ha radunato una media di 1.938.000 spettatori pari al 14.7% di share, mentre, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.679.000 affezionati pari al 27.8%. Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.0% pari a una media di 393.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 4.1% pari a una media di 529.000 nella prima parte e il 3.6% pari a 482.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 844.000 teste pari al 6.4%.