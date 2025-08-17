Pippo Baudo, De Filippi riprende le parole di Mentana: "Epoca insuperabile"

17 agosto 2025 a

Aumentano a dismisura i messaggi di affetto con cui i personaggi del mondo dello spettacolo stanno ricordando il grande Pippo Baudo, scomparso ieri a Roma all'età di 89 anni. Tra questi anche l'omaggio di Maria De Filippi, grande signora della televisione. Attraverso i profili social di Witty Tv e di Amici, la conduttrice dei record ha rivolto un pensiero al collega ricondividendo un post del giornalista e direttore del Tg di La7 Enrico Mentana. "Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. È per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo", ha digitato.

Morto Pippo Baudo, il re della televisione italiana aveva 89 anni

L'intervento di Mentana aveva già raccolto mi piace e commenti. "Se ne è andato anche lui, Pippo. È stato con Mike, Raffaella, Corrado e Costanzo uno dei re della tv, da Settevoci ai mille Sanremo, a tantissime altre pagine storiche della nostra vita comune. La memoria mi fa riaffiorare una valanga di ricordi tutti legati alla sua straordinaria presenza", ha scritto il giornalista. Baudo "con Mike, Mina, Corrado e Enzo Tortora, facile oggi dire 'una tivu che non c'è più'. Per noi - ha aggiunto - che prima di tutto da spettatori abbiamo conosciuto e apprezzato quei giganti di un'epoca che è finita, ma non è superabile, un vuoto che si riempie di ricordi".