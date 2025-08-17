Pippo Baudo, la Rai cambia la programmazione in memoria del re della tv: cosa vedere

17 agosto 2025 a

Un pezzo di cuore della televisione e un conduttore di razza. La Rai, in memoria e in onore di Pippo Baudo, scomparso ieri all'età di 89 anni, cambia la programmazione anche per la giornata di oggi. Già dalle prime edizioni del Tg1 e in tutti i notiziari è stato dato ampio spazio al ricordo del re della tv italiana attingendo all'immenso patrimonio televisivo pubblico. Anche oggi al fuoriclasse di Sanremo e Fantastico saranno dedicati ampi spazi di approfondimento: dal Tg1, con uno speciale in onda dalle 8.18 alle 10, e poi, sempre su Rai 1, tra le 14.00 e le 18.45, con Estate in diretta.

Ciao Pippo. Da Sanremo a Fantastico se ne va l'uomo che ha fatto la storia della tv

In serata, alle 20.30, Techetechetè dedicherà proprio a Pippo la sua puntata. Ancora su Rai 1, in seconda serata, verrà trasmessa l'ultima intervista a Baudo realizzata da Pierluigi Diaco. Su Rai 2, dalle 18.00 alle 19.00, andrà in onda uno Speciale Tg2, mentre Rai 3 trasmetterà alle 9 di questa mattina il film 'Il mio nome è donna Rosa'. Alle 20, poi, andrà in onda un Blob speciale dedicato al grande artista. In serata il tributo proseguirà con uno speciale di 'Mixer' dedicato proprio al conduttore.

"Epoca insuperabile": De Filippi riprende le parole di Mentana per ricordare Baudo

Il ricordo di Pippo Baudo sulle reti Rai è iniziato ieri sera, non appena si è diffusa la notizia. Già alle 21.35 il Tg1 ha messo in piedi un'edizione straordinaria alla quale ha fatto seguito, alle 22.55 una puntata di Techetechetè intitolata 'Ciao Pippo' e alle 23.40 è stata trasmessa la replica di Mille e un libro: Pippo Baudo. Il ricordo è poi proseguito con il Tg1 Sera delle 00.40 e poi per tutta la notte, in diretta, su RaiNews24. Anche il Gr1 ha proposto ieri sera uno speciale dalle 23 alle 23.30 e oggi, sempre su Radio1 il ricordo proseguirà con un altro speciale Gr1 in onda dalle 10 alle 11.