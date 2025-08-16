Clizia Incorvaia, lo sfogo social: "Il corpo ne risente, bisogna volersi bene"

Alice Antico 16 agosto 2025 a

A tre anni dalla nascita del piccolo Gabriele, Clizia Incorvaia ha scelto di rompere il silenzio e raccontare senza filtri le difficoltà affrontate dopo la gravidanza. In un lungo sfogo sui social, l’influencer ha condiviso un messaggio diretto e sincero, lanciando un monito a tutte le neomamme che vivono momenti simili. Clizia ha richiamato l’attenzione sulle trasformazioni del corpo e sull’impatto degli ormoni, spiegando: “Le gravidanze cambiano il tuo corpo, la depressione post‑partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla), la vita lavorativa, emozionale e familiare … il nostro corpo ne risente". Ha rivelato di essersi sottoposta ad esami che rivelavano rallentamento della tiroide e resistenza insulinica, condizioni totalmente nuove. Da quel momento, ha adottato uno stile di vita sano, con allenamenti regolari, per riprendersi il proprio benessere: “Mi sono rivolta a degli specialisti e, adottando un’alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo; salute fisica corrisponde a salute psichica". Con l’obiettivo ultimo di ristabilire un equilibrio: “Mens sana in corpore sano è il mantra più saggio che io conosca. Volersi bene e aver un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo è fondamentale per essere più gioiose, amorevoli e forse amare di più".

Il suo racconto si chiude con un invito alla condivisione: “Non so se il condividere le mie esperienze può essere d’aiuto ad alcune di voi. Ma sempre con verità mi apro a voi… Siamo umane e non donne create dall’intelligenza artificiale, ricordatevelo sempre". Lo scorso marzo, nel salotto di Verissimo, Clizia aveva già toccato questo tema, sottolineando quanto sia rara la rappresentazione delle difficoltà reali del post‑parto: “Si parla spesso della componente positiva della nascita di un figlio, ma si parla poco di come si sentono le neomamme. Capita di sentirsi sole e tristi, dobbiamo anche fare i conti con lo squilibrio ormonale… Si parla pochissimo della depressione post‑partum, invece è molto comune tra le donne. Non dobbiamo avere paura di parlarne. Ho chiesto aiuto a una psicoterapeuta.” Cosí come nel novembre 2022, sulla sua pagina Instagram, l’influencer si era confrontata con la comunità online, confessando di aver sofferto anch'essa di depressione post‑partum nella sua ultima gravidanza. Clizia dunque non smette di voler sensibilizzare le donne e abbattere i tabù legati alla maternità: “Non dobbiamo avere paura di quello che ci accade… Se ci sentiamo sempre tristi è giusto rivolgersi a uno specialista”, conclude.