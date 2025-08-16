Ascolti tv, a Ferragosto la sfida tra film: chi vince. Vola Rete 4 con il vertice Trump-Putin

Marco Zonetti 16 agosto 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, venerdì 15 agosto 2025, vedono in prime time su Rai1 il film Il piccolo diavolo diretto e interpretato da Roberto Benigni, con Walter Matthau, Nicoletta Braschi e Stefania Sandrelli, fermarsi a media di 1.016.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale5 il film Sotto il sole di Riccione con Cristian Caccamo, Lorenzo Zurzolo e Isabella Ferrari sigla invece una media di 1.305.000 spettatori pari al 12.7%, vincendo la serata. Sul podio dei più visti, Su Rete4 con lo speciale dedicato all'Incontro Trump-Putin condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi, che ha totalizzato una media di 674.000 spettatori pari all'8.3% di share.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 il film Con chi viaggi con Lillo Petrolo, Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi ha segnato 563.000 spettatori pari al 5.2%; su Rai3 il film C'era una volta in America di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern ha radunato 505.000 individui all'ascolto e il 6.4%; su Italia1 la partita di Coppa Italia che ha visto la vittoria del Genoa sul Vicenza ha appassionato una media di 490.000 teste pari al 4.4% di share; su La7, il film Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Jean-Louis Trintignant ha raccolto 345.000 spettatori pari al 3.3%; su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 320.000 spettatori con il 3.4%; sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha siglato 231.000 individui all'ascolto (2.8%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.042.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna raduna 3.313.000 spettatori pari a una percentuale del 26.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 396.000 spettatori con il 3.2%. Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post raccoglie il 5.2% pari a una media di 657.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di Sera News ha raggiunto invece 587.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 615.000 spettatori e il 4.9% nella seconda.