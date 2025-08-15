Ascolti Tv, Il Padrino e Audrey Hepburn mettono ko Rocky

Marco Zonetti 15 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì vedono, in prima serata su Rai1, la replica della seconda stagione della serie Un professore, con Alessandro Gassmann, raccogliere una media di 1.059.000 spettatori pari all'11.4% di share. Su Canale5, la seconda puntata della miniserie Fragili con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, ha conquistato invece una media di 1.123.000 individui all'ascolto pari al 10.6%.

Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso ha siglato 791.000 spettatori pari al 6.7%, mentre su Italia1 il film Dangerous Waters con Ray Liotta, Odeya Rush ed Eric Dane ha totalizzato 804.000 spettatori con il 7.0%. Su Rai3 il film Vacanze romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck ha ottenuto 627.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 il film Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola con Al Pacino, Robert De Niro e Marlon Brando, ha calamitato 625.000 spettatori (7.3%), vincendo in percentuale la «sfida» dei film. Su Tv8 il film Rocky Balboa con Sylvester Stallone ha divertito 279.000 spettatori (2.5%) e sul Nove lo spettacolo teatrale Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso ha intrattenuto 395.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 il film Deep Impact con Robert Duvall e Elijah Wood ha segnato invece una media di 403.000 individui all'ascolto pari al 3.6% di share.

In access prime time, su Rai1 il repertorio di Techetechetè ha registrato una media di 2.187.000 spettatori (16.7%), surclassato da Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha divertito 3.643.000 spettatori pari al 27.8%. Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 425.000 spettatori pari al 3.2%.

Per l'approfondimento: su Rete4 Costanza Calabrese con 4 di Sera News ha segnato una media di 536.000 spettatori pari al 4.2% nella prima parte di 542.000 pari al 4.1% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 774.000 teste con il 5.9%.