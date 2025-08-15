Tommy Cash, altro "tarocco" italiano: la nuova canzone tra mortadella e tarantella

15 agosto 2025 a

CI ha preso gusto Tommy Cash, pseudonimo di Tomas Tammemets, dopo l'insperato successo di Espresso macchiato dovuto soprattutto alle polemiche per gli stereotipi italiani (sì c'era pure la mafia) contenuti nella canzone scelta per l'Eurovision Song Contest. Il rapper estone ha dato al pubblico del Red Valley Festival di Olbia un assaggio della sua nuova canzone che gioca sull'alfabeto: una parola legata all'Italia per ogni lettera.

Qualche verso del testo: "Buongiorno A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha". E poi e un profluvio di "Tutto ok".

Poi si apre il ritornello tra insaccati e tarantelle: "Mangio la mortadella … modella La vita è quasi bella ma mi… Senti che tarantella, lo dice Donatella Signore, welcome to my festa". Sempre in bilico tra omaggio e presa per i fondelli, a Tommy Cash la prima volta gliè andata bene e ora ci riprova con l'italian sounding.