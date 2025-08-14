Ascolti tv, vola Zona Bianca con Garlasco. Bene Chicago Med, Gerry Scotti spopola

Marco Zonetti 14 agosto 2025 a

Gli ascolti del mercoledì sera vedono su Rai1 in prime time il film francese Poly con François Cluzet e Julie Gayet totalizzare una media di 1.380.000 spettatori pari al 12.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la seconda stagione della serie Fragili con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto ha debuttato invece con 1.272.000 individui all'ascolto pari a uno share dell'11.4%. Su Rai2 la replica della quarta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha calamitato 771.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 il film Il colibrì con Pierfrancesco Favino, Laura Morante e Kasia Smutniak ha convinto una media di 370.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi - ospite il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini - ottiene una media di 709.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su La7 La Torre di Babele - L'Italia degli arroganti, noi figli di Manzoni con Corrado Augias si aggiudica 412.000 spettatori e il 3.2%. Su Italia1 la serie Chicago Med raduna 799.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 il film Harry ti presento Sally con Meg Ryan e Billy Crystal raggiunge 227.000 spettatori (1.9%). Sul Nove il film Ghostbusters II con Dan Aykroyd, Harold Ramis e Sigourney Weaver raggiunge 336.000 spettatori (2.9%).

In access prime time, su Rai1Techetechetè conquista il 16.2% pari a una media di 2.258.000 spettatori e, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui sigla una media di 3.726.000 spettatori pari al 26.7% di share. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus segna una media di 452.000 spettatori pari al 3.2%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News con Costanza Calabrese ha siglato 709.000 spettatori pari al 5.2% di share nella prima parte e 651.000 spettatori pari al 4.6% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ottiene una media di 894.000 spettatori (6.4%).