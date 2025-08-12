Ascolti Tv, Annalisa supera Mia Martini. Tutti i dati dell'11 agosto

Marco Zonetti 12 agosto 2025 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la replica della fiction Io sono Mia fermarsi a una media di 1.594.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Annalisa – Tutti in Arena ha conquistato invece 1.606.000 spettatori con uno share del 14.6%, vincendo la serata. Su Rai2 la serie Elsbeth ha segnato 553.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 la serie Chicago P.D. ha ottenuto 996.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Filorosso condotto da Manuela Moreno totalizza 670.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Kursk ha raccolto 506.000 spettatori (4.2%). Su La7 il film 50 volte il primo bacio ha siglato 456.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 GialappaShow ha divertito 408.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha segnato 335.000 spettatori con il 2.6%.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè raduna 2.327.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti conquista invece 3.888.000 spettatori pari al 26.6%, leader di fascia. Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 693.000 spettatori (5%), mentre la replica di Fin Che la Barca Va con Piero Chiambretti raduna 573.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 684.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene invece 1.052.000 spettatori (7.2%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 514.000 spettatori con il 3.5%.