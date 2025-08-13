Ascolti Tv, Belle & Sebastien staccano Siani. La musica di Italia1 alza il volume

Marco Zonetti 13 agosto 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di martedì 12 agosto 2025 vedono in prime time su Rai1, il fim Tramite amicizia di e con Alessandro Siani, affiancato da Matilde Gioli e Max Tortora, fermarsi a una media di 1.333.000 spettatori pari all'11.0% di share. Su Canale5 il film Belle & Sebastien - L'avventura continua ha invece calamitato il 15.0% della platea pari a una media di 1.821.000 individui all'ascolto, vincendo la serata. Su Italia1 Yoga Radio Estate si aggiudica una media di 923.000 teste pari al 9.4% di share, terzo programma più visto in prima serata.

Su Rai2 Enrico Brignano con Ma... Diamoci del tour! In Europa segna invece un netto di 560.000 persone all'ascolto pari al 4.3% di share (Ma... Diamoci la buonanotte! In Europa: 452.000 - 4.2%). Su Rai3 La Grande Opera dall'Arena di Verona con Il Barbiere di Siviglia ha attirato una media di 304.000 appassionati pari al 2.6% di share. Su Rete4, la serie Delitti ai Caraibi ha ottenuto il 5.5% di share pari a una media di 653.000 spettatori. Su Tv8 il film Cani sciolti con Denzel Washington e Mark Wahlberg ha siglato il 3.7% di share pari a una media di 453.000 spettatori. Sul Nove il film Ghostbusters (Acchiappafantasmi) con Dan Aykroyd, Bill Murray e Sigourney Weaver ha segnato uno share netto del 2.9% pari a una media di 353.000 spettatori. Su La7, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 639.000 spettatori pari al 5.1% di share.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 17.3% pari a una media di 2.458.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 26.6% con 3.779.000 teste. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 3.2% pari a una media di 461.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rete4 Costanza Calabrese alla guida di 4 di sera News ha raggiunto il 4.9% con 669.000 nella prima parte e il 3.9% pari a 560.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 965.000 spettatori con il 6.8% di share.