Ascolti tv, Imma Tataranni vince anche contro il film turco. Bene Gerry Scotti

Marco Zonetti 11 agosto 2025 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 prevalere con 1.792.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 il film turcl Un amore come te raggiunge 1.666.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 il telefilm Will Trent diverte 486.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Din Don 9 – Paesani spaesati calamita 439.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (469.000 – 3.7%), Report Estate segna 591.000 spettatori pari al 5.2% (Report Plus: 461.000 - 5.0%).

Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine intrattirj3 567.000 spettatori (5.7%). Su La7 il documentario Inside D-Day 1944-2024 raggiunge 386.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 la puntata de I delitti del BarLume dal titolo A bocce ferme totalizza 262.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la partita di calcio amichevole Chelsea-Milan attira invece 309.000 spettatori con il 2.8%.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè Classic segna 2.246.000 spettatori (17.7%), battuto da Canale5 con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che conquista 3.495.000 spettatori pari al 27.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Su Rete4 4 di Sera Weekend sigla 674.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 515.000 spettatori e il 4% nella seconda. Su La7 In Onda segna invece 718.000 spettatori (5.7%).