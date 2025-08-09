Ballando con le stelle, Barbara D'Urso scende in pista. La frecciata social di Lucarelli

Alice Antico 09 agosto 2025 a

L’edizione 2025 di "Ballando con le stelle" si preannuncia infuocata. La comunicazione ufficiale dell’ingresso di Barbara D’Urso nel cast ha immediatamente acceso i riflettori e scatenato reazioni, in particolare quella di Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma di Rai 1, che non ha perso occasione per lanciare frecciatine ironiche sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, la giornalista ha condiviso una serie di scatti eloquenti. In una prima storia si è immortalata accanto a un’armatura, accompagnando l’immagine con la frase: "Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando". Un chiaro riferimento alla necessità di “difendersi” da quello che potrebbe accadere in pista. Poco dopo, Lucarelli ha pubblicato la foto di Pasquale La Rocca, ballerino professionista e maestro storico dello show, da lei sempre considerato il preferito, avvertendo: "Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri".

Non è mancato nemmeno un tocco di sarcasmo nostalgico: in un’altra storia ha postato la foto di Sonia Bruganelli con la didascalia "Già mi manca", un commento che ricorda le accese discussioni della scorsa edizione tra la giornalista e l’ex opinionista, spesso protagoniste di battibecchi in diretta. Per Barbara D’Urso, però, "Ballando con le stelle" non sarà un esordio assoluto. Già nella seconda puntata dell’edizione 2024 era stata “ballerina per una notte”, danzando in coppia con Gianni Scandiffio, in una bachata sulle note di "Todo de me" e in una salsa su "Azafata". Cosa accadrà tra le due? Non ci resta che attendere l'inizio del talent show per scoprirlo. Intanto, chissà se la D'urso risponderà alle provocazioni della giudice più provocatrice di "Ballando".