Ascolti tv, Gerry Scotti campione di agosto. Indiana Jones inaffondabile

Gli ascolti del sabato televisivo vedono in prime time su Rai1, la replica di Evviva! con Gianni Morandi raggiungere il 16.7% di share pari a una media di 1.957.000 spettatori. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato invece il 16.8% pari a una media di 1.404.000 spettatori. Su Rai2, il film tv Un figlio ad ogni costo ha tenuto con il fiato sospeso 568.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Rai3 il western El Dorado con John Wayne e Robert Mitchum ha appassionato una media di 525.000 teste pari al 4.9% e su Rete4 il film Una moglie bellissima di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Laura Torrisi e Gabriel Garko, ha ottenuto il 4.3% pari a una media di 468.000 spettatori. Su Italia1 un altro film, Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg, con Harrison Ford, Alison Doody e Sean Connery, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 891.000 persone pari all'8.4%. Su La7, il film La frode con Richard Gere e Susan Sarandon ha calamitato una media di 478.000 individui all'ascolto pari al 4.2% di share.

Su Tv8, Kiss Kiss Way: Parte 2 ha attirato l'interesse di 298.000 appassionati di musica pari al 2.9% di share. Sul Nove Il piccolo Lorys ha raccolto il 2.3% pari a una media di 259.000 spettatori. In access prime time, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.509.000 affezionati pari al 28.1% (Gira La Ruota della Fortuna: 2.854.000 - 24.1%). Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 2.8% pari a una media di 343.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 4.6% pari a una media di 545.000 nella prima parte e il 5.1% pari a 637.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 737.000 teste pari al 5.9%.