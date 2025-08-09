Ascolti tv, i turchi dominano ancora la prima serata. La Ruota della Fortuna da record

Marco Zonetti 09 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film The Help con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer e Bryce Dallas Howard radunare una media di 1.342.000 spettatori pari al 12.0% di share, battuto da Canale5 con il film turco Memories, che ha siglato invece una media di 1.818.000 teste con uno share pari al 16.1%. Su Rai2 il documentario The Americas ha segnato 760.000 spettatori pari al 6.0%. Su Rai3 il film The Tourist con Johnny Depp e Angelina Jolie ha radunato 706.000 individui all'ascolto e il 5.5%. Su Rete4 il film Viaggi di nozze di e con Carlo Verdone ha totalizzato una media di 655.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia1 la tredicesima stagione di Chicago Fire con Dermot Mulroney ha segnato una media di 1.000.000 spettatori pari al 7.3%. Su La7, il film Saturno contro di Ferzan Ozpetek con Luca Argentero, Margherita Buy, Filippo Timi, Ennio Fantastichini, Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino ha raccolto 409.000 spettatori pari al 3.2%.

Ascolti Tv: Raoul Bova o Sissi, chi ha vinto? Bene Zona Bianca

Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 446.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove l'amichevole Monaco-Inter con la vittoria della squadra italiana per 2 a 1 ha siglato 570.000 individui all'ascolto (4.7%). In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.440.000 spettatori (17.0%). Su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna raduna 4.145.000 spettatori pari alla percentuale record del 28.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 479.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Un posto al sole conquista il 7.6% pari a una media di 1.099.000 irriducibili appassionati. Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post raccoglie il 2.8% pari a una media di 408.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di Sera News ha raggiunto 634.000 spettatori e il4.6 % nella prima parte e 614.000 spettatori e il 4.2% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.