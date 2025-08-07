Ascolti Tv: Raoul Bova o Sissi, chi ha vinto? Bene Zona Bianca

Marco Zonetti 07 agosto 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 6 agosto 2025, vedono su Rai1 in prime time il film Sei mai stata sulla luna? con Raoul Bova e Nino Frassica totalizzare una media di 1.459.000 spettatori pari all'11.8% di share. Su Canale5 la serie Sissi - Ultimo atto ha siglato invece 1.436.000 individui all'ascolto con uno share del 13.6%, vincendo la serata in percentuale.

Su Rai2 la replica della terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha calamitato 951.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rai3 Il Caso condotto da Stefano Nazzi - con una puntata dedicata a Donato Bilancia - ha convinto una media di 543.000 spettatori pari al 4.0% di share. Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ottiene una media di 775.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias si aggiudica 525.000 spettatori e il 4.1%. Su Italia1 la serie Chicago Med raduna 1.003.000 spettatori con il 7.2%. Su Tv8 il film La rivincita delle bionde con Reese Witherspoon raggiunge 349.000 spettatori (2.7%). Sul Nove l'amichevole di calcio che ha visto l'Aston Villa battere la Roma per 4 a 0 ha intrattenuto 325.000 spettatori con il 2.5%.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè conquista il 16.7% pari a una media di 2.587.000 spettatori e, su Canale5, preceduto dal segmento Gira la Ruota della Fortuna (3.275.000 - 21.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui sigla una media di 3.984.000 spettatori pari al 25.7% di share (Gira La Ruota della Fortuna: 3.275.000 - 21.7%); su Rai3 Un Posto al Sole appassiona invece 1.255.000 spettatori (8.0%), mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus segna una media di 590.000 spettatori pari al 3.8%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti segna una media di 558.000 spettatori (3.6%); su Rete4 4 di Sera News con Costanza Calabrese ha siglato 699.000 spettatori pari al 4.6% di share nella prima parte e 685.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ottiene una media di 1.041.000 spettatori (6.7%).