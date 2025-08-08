Ascolti tv, Belle & Sebastien meglio di Alessandro Gassmann. Un posto al sole brilla sempre

Marzo Zonetti 08 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, in prime time su Rai1, seconda stagione della serie Un professore, con Alessandro Gassmann, fermarsi a una media di 1.365.000 spettatori pari all'11.3% di share. Su Canale5, il film Belle & Sebastien ha conquistato invece una media di 1.785.000 individui all'ascolto pari al 15.0%, vincendo la serata.

Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso ha siglato 961.000 spettatori pari all'8.0%, mentre su Italia1 il film Baywatch con Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra Jonas e Alexandra Daddario ha totalizzato 928.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 il film francese Il discorso perfetto ha ottenuto 431.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 il film Il Padrino, con Al Pacino e Marlon Brando, ha calamitato 669.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 il film Rocky V con Sylvester Stallone ha divertito 218.000 spettatori (1.8%) e sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha intrattenuto 337.000 spettatori con il 3.7%.

Per l'approfondimento: su La7 In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato una media di 657.000 individui all'ascolto pari al 5.0% di share.

In access prime time, su Rai1 il repertorio di Techetechetè ha registrato una media di 2.492.000 spettatori (16.9%), superato ancora una volta da Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha divertito 3.015.000 spettatori pari al 21.5% nel segmento Gira la Ruota della Fortuna e il 25.7% pari a una media di 3.806.000 teste nel programma vero e proprio, battendo un nuovo record. Su Rai3 la soap Un Posto al Sole ha calamitato 1.282.000 appassionati (8.5%) e sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 570.000 spettatori pari al 3.9%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è stato visto da 539.000 spettatori (3.6%); su Rete4 Costanza Calabrese con 4 di Sera News ha segnato una media di 679.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte di 539.000 pari al 3.6% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 920.000 teste con il 6.3%.