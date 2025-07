Ascolti tv, Temptation Island da record, Scotti campione con la Ruota della Fortuna

25 luglio 2025 a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la replica della serie Don Matteo 13 con Terence Hill e Nino Frassica conquistare una media di 1.854.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Temptation Island spopola invece con una media di 3.851.000 spettatori e uno share del 30% (Buonanotte: 1.907.000 - 29.5%). Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso ha siglato 806.000 spettatori pari al 5.7%, mentre su Italia1 il film Oblivion ha raccolto 611.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 il film francese La notte del 12 ha ottenuto 629.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 il film Lo specialista con Sylvester Stallone e Sharon Stone ha totalizzato 628.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 il film Rocky III ha divertito 332.000 spettatori (2.3%) e sul Nove Tel chi el Telùn con Aldo, Giovanni e Giacomo ha intrattenuto 487.000 spettatori con il 3.6%.

Per l'approfondimento: su La7 In Onda Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato una media di 745.000 individui all'ascolto pari al 4.9% di share. In access prime time, su Rai1 il repertorio di Techetechetè ha registrato una media di 2.494.000 spettatori (15.8%), surclassato da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha divertito 4.073.000 spettatori pari al 25.8%. Su Rai3 la soap Un Posto al Sole ha calamitato 1.121.000 appassionati (7.1%) e sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa si è fermato a una media di 578.000 spettatori pari al 3.7%. Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è stato visto da 572.000 spettatori (3.6%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di Sera News hanno informato una media di 826.000 spettatori pari al 5.5% nella prima parte di 674.000 pari al 4.2% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato una media di 1.009.000 teste con il 6.4%.