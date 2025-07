Temptation Island, è già cult: Antonio furioso corre al villaggio delle fidanzate

Alice Antico 25 luglio 2025 a

"Temptation Island" 2025 è iniziato da poche puntate e già continua a tenere incollati milioni di spettatori con dinamiche sempre più accese e colpi di scena inaspettati. Nelle ultime due puntate andate in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, il programma ha toccato picchi emotivi altissimi. Protagonista assoluto è stato Antonio, che dopo aver visto immagini della fidanzata Valentina sempre più vicina al single Francesco ha completamente perso il controllo: tra urla, oggetti distrutti e lacrime, è scappato dal villaggio per poi crollare a terra, stremato dal dolore.

Un momento che ha richiamato la scena simile, rimasta impressa nella storia, di quando Ciro Petrone aveva lasciato il villaggio dei ragazzi per correre dalla sua fidanzata Federica. Nel caso di Antonio, tuttavia, la dinamica è stata talmente intensa, e a tratti surreale, da lasciare senza parole anche lo stesso Filippo Bisciglia. Non meno sconvolgente è stato il falò definitivo tra Simone e Sonia B. Dopo aver visto il fidanzato baciarsi con la tentatrice Rebecca, Sonia ha affrontato l’ultimo confronto con grande lucidità e altrettanta amarezza. “Odio me stessa per averti permesso di spegnermi”, ha detto prima di lasciare la spiaggia e porre fine a una relazione che sembrava ormai logora. Il confronto si è chiuso con la decisione di Sonia di uscire da sola, mentre Simone ha provato invano a giustificare il suo comportamento parlando di un “viaggio nei sentimenti”.

Un altro punto importante è stata la fine della storia tra Marco e Denise. Dopo settimane di distacco emotivo e incomprensioni sempre più evidenti, i due si sono detti addio senza troppe sorprese, mettendo un punto a una relazione che sembrava già finita da tempo. Intanto, anche altre coppie appaiono in forte crisi: Lucia sembra sempre più presa dal single Andrea, mentre Rosario fatica a gestire la situazione. Valerio ha dichiarato di non sentire la mancanza di Sarah, scatenando nuove tensioni. Maria Concetta si lamenta della mancanza di intimità nella coppia, mentre Angelo sembra trovare più stimoli al di fuori del rapporto.

La puntata di ieri, giovedì 24 luglio, ha conquistato uno share del 28,4%, confermandosi il format estivo più seguito e discusso. Proprio per questo, Mediaset ha annunciato un’imperdibile maratona finale: Temptation Island raddoppia, anzi triplica. La prossima settimana andrà in onda per ben tre serate consecutive: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.