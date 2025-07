X Factor 2025 al via l'11 settembre: chi sono i protagonisti

24 luglio 2025 a

Fare il giudice di X Factor non e' una cosa semplice: stare a quel tavolo implica diventare mentore e guida per ragazzi e ragazze che hanno tante storie e tanti background diversi tra loro, che anche se partono con poca esperienza possono trasformarsi e vivere un percorso di crescita autentico. E questo vale sia per chi viene preso in squadra con se', sia per gli altri che non sono mai soltanto 'giudicati'. I giudici di X Factor devono dare agli aspiranti concorrenti un proprio tocco, quello che si puo' definire l''X Factor Touch', che li possa aiutare a conoscersi meglio ma anche a scoprire di aver dentro qualcosa di speciale. E' proprio questo lo spunto da cui parte la campagna con cui si annuncia ufficialmente l'arrivo della stagione di X Factor 2025, in partenza da giovedi' 11 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Nel promo, disponibile in tv e sui social, quando un giovane cantante sale per la prima volta sul palco davanti a loro, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi gli offrono il proprio personalissimo 'X Factor Touch' per aiutarlo a tirar fuori tutte le sue potenzialità. Facendo così contribuiscono a creare l'atmosfera perfetta per far emergere il talento: piano piano arrivano un microfono professionale, un outfit super cool, un basso potentissimo, un palco scintillante e coloratissimo e una coreografia spettacolare. Tutto e' pronto per accendere il talento, come recita la conduttrice dello show Giorgia. Il promo di oggi, primo atto della campagna ideata da Sky Creative Agency, e' il segnale di avvio di una edizione che, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si annuncia ricco di novità e che porterà tanto talento sul palco.