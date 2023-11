XFactor, chi rischia di essere eliminato dal talent. Qual è il giudice nel mirino

19 novembre 2023 a

a

a

La notizia non è ufficiale e non si sa se lo diventerà ma i rumors sono insistenti: Morgan potrebbe lasciare X Factor dopo gli scontri e le polemiche degli ultimi giorni. Da Sky non trapela alcuna posizione ufficiale - e probabilmente la decisione è ancora al vaglio dei vertici del programma e del broadcaster - ma le indiscrezioni su un addio anticipato al talent del coach musicista si moltiplicano. A far esplodere le discussioni tra i giudici nel corso della diretta di giovedì scorso. «Non è un bello spettacolo quello al tavolo stasera», aveva detto a un certo punto Ambra. Subito "fulminata" da una battuta al vetriolo di Morgan: «È bella la retorica della lacrima», aveva detto l’ex Blu Vertigo, tra i rumori di disapprovazione del pubblico. E quando Francesca Michielin era intervenuta chiedendo di lasciar parlare Ambra, Morgan aveva rincarato la dose di acredine, dicendo: «Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa», sottolineando quella che era apparsa una gaffe della conduttrice nella puntata precedente quando, interloquendo con Colapesce, era sembrata non sapere della morte di Ivan Graziani. A quel punto era intervenuto Fedez chiedendo a Morgan di smetterla. «Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo», aveva ribattuto Morgan, riferendosi ai problemi di salute rivelati recentemente dal rapper mentre i colleghi al tavolo sgranavano gli occhi e anche il pubblico contestava la performance del coach più "anziano".

Morgan, la lite che non si è vista in tv: fuorionda infuocato con Ambra | VIDEO

Ma la cosa non era finita lì perché il clima della diretta si era trasferito anche dietro le quinte, come testimoniava un video di un fuorionda comparso sui social dove si vedeva Morgan litigare animatamente con Ambra e poi alzarsi e andare via dopo averla mandata "affanc...". Nei giorni successivi, sui social si erano moltiplicate le critiche al comportamento di Morgan che, secondo molti osservatori, oltre a essere spiacevole per i colleghi era ingiusto nei confronti dei concorrenti costretti a esibirsi in un clima troppo teso. Proprio Morgan, nel quarto live, ha finito per perdere due concorrenti: sia Selmi che i SickTeens sono stati eliminati e, per la sua squadra, sono rimasti in gara solo gli Astromare. Morgan, com’è noto, non è nuovo a scontri e polemiche televisive che lasciano il segno. Il musicista aveva già rischiato di non prendere parte ai live quando questa estate si era reso protagonista di un battibecco con uno spettatore di uno suo concerto, che alla fine aveva apostrofato come «fro...di merda». Solo la donazione di metà del suo cachet a un’associazione che si occupa di trovare alloggio ai ragazzi omosessuali costretti a lasciare le famiglie che non li accettano aveva convinto i vertici Sky a tenerlo nella trasmissione (le cui puntate di selezione, tra audizioni e bootcamp, erano già state registrate con la presenza di Morgan). Ora bisognerà vedere, a 3 puntate dalla fine, se si deciderà di andare avanti comunque con il tavolo dei giudici invariato o se il clima dietro le quinte si sia fatto talmente teso da rendere difficile la prosecuzione del programma a cast invariato. Certo, non sarebbe facile per i responsabili del programma trovare un sostituto in corsa. Ma il fatto che Morgan abbia solo un concorrente in squadra rende l’eventuale decisione meno sofferta.