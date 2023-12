X Factor, Morgan contro Fedez. La replica è clamorosa: "Ora si caccia da solo?"

01 dicembre 2023 a

a

a

Non accenna a placarsi la polemica infinita tra Morgan e Fedez. Il penultimo atto si era consumato durante la semifinale del programma Sky. Alle parole del rapper ha prontamente risposto Morgan che ha preso la parola nella chat che ha con alcuni giornalisti. “Fedez mi è piaciuto, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve - ha detto Morgan in chat - La battuta mi è piaciuta. Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!".

Morgan torna per la finale? La risposta del cantante alla soffiata di Fiorello

Ma cosa aveva detto Fedez durante la semifinale di giovedì 30 novembre? A sua volta, il rapper aveva replicato alle frasi al veleno pronunciate da Morgan sul suo conto. “Se pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo - ha detto Morgan in tv - Se vuoi essere veramente un ribelle, caro Morgan, e pensi che qua dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro al programma, non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via, perché così è troppo semplice...Io non sono un ribelle, sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la sua mamma, con l’avvocato, ma che, per ottenere quello che ha, non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.