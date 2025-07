Ascolti tv, Temptation Island le suona a Sister Act. Bene Rocco Schiavone, vola il Tg4

Marco Zonetti 24 luglio 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 in prime time il film Sister Act con Whoopi Goldberg, Maggie Smith e Harvey Keitel conquistare una media di 1.786.000 spettatori pari al 13.0% di share. Su Canale5 la quarta puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia ha divertito 3.516.000 individui all'ascolto con uno share del 28.4%, stravincendo nuovamente la serata. Su Rai2 la replica della terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha calamitato 836.000 spettatori pari al 5.8%, terzo programma più visto in prime time. Per l'approfondimento: su Rai3 Il Caso con Stefano Nazzi - con una puntata dedicata a Samuele Lorenzi e al delitto di Cogne - ha convinto 696.000 spettatori (4.8%): su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ottiene una media di 596.000 spettatori (5.1%); su La7 La Torre di Babele - Chi sta uccidendo i nostri giovani? condotto da Corrado Augias si aggiudica 585.000 spettatori e il 3.8%.

Su Italia1 la serie Chicago Med raduna 626.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 il film La maschera di Zorro con Antonio Banderas, Anthony Hokins e Catherine Zeta-Jones raggiunge 338.000 spettatori (2.5%). Sul Nove il film Mai Stati Uniti con Ambra Angiolini, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis e Anna Foglietta intrattiene 311.000 spettatori con il 2.1%. In access prime time, su Rai1 Techetechetè conquista il 17.1% pari a una media di 2.676.000 spettatori e, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui sigla una media di 3.683.000 spettatori pari al 23.6% di share, su Rai3 Un Posto al Sole appassiona invece 1.334.000 spettatori (8.4%), mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus segna una media di 537.000 spettatori pari al 3.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti segna una media di 519.000 spettatori (3.3%); su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra ha siglato 798.000 spettatori pari al 5.4 di share% nella prima parte e 671.000 spettatori pari al 4.2% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ottiene una media di 944.000 spettatori (6.1%). Da segnalare, in fascia preserale, l'ottimo risultato del Tg4 condotto da Stefania Cavallaro, che ha conquistato il 5.5% di share pari a una media di 570.000 spettatori.