Ascolti, le azzurre perdono in campo ma stravincono in tv. Insegno batte Papi

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 gli Europei Femminili di Calcio - con la vittoria dell'Inghilterra per 2 a 1 contro l'Italia - conquistare una media di 4.077.000 spettatori pari al 27.4% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 il film turco Mio figlio con Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir ha calamitato il 14.7% della platea pari a una media di 2.022.000 individui all'ascolto. Su Rai2 lo show comico Ma... Diamoci del Tour. In Europa con Enrico Brignano segna invece un netto di 579.000 persone all'ascolto pari al 3.9% di share (Ma... Diamoci la buonanotte: 400.000 - 3.5%). Su Rai3 Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich ha attirato una media di 598.000 individui all'ascolto pari al 3.9% di share (presentazione: 648.000 - 3.9%). Su Rete4, la serie Delitti ai Caraibi si è aggiudicata il 4.2% di share pari a una media di 598.000 spettatori. Su Italia1 il one man-show Max Working - Lavori in corso con Max Angioni si aggiudica una media di 650.000 teste pari al 5.2% di share. Su Tv8 il film Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz ha siglato il 2.8% di share pari a una media di 419.000 spettatori. Sul Nove il documentario Lucio per amico. Ricordando Battisti ha ottenuto un netto del 2.1% di share pari a una media di 318.000 spettatori.

Per l'approfondimento, su La7, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese si è fermato a una media di 518.000 spettatori pari al 3.3% di share. In access prime time, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 22.6% con 3.670.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.205.000 irriducibili pari al 7.4% di share. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 3.6% pari a una media di 584.000 affezionati. Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post segna il 3.4% pari a 553.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra alla guida di 4 di sera News hanno raggiunto il 4.7% con 717.000 nella prima parte e il 4.2% pari a 669.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.000.000 spettatori con il 6.2% di share.

Da segnalare in fascia preserale su Rai1 la vittoria di Reazione a catena condotto da Pino Insegno (con il trionfo delle Giovediamoci che si sono portate a casa 66mila euro). Il game show Rai ha prevalso con il 19.9% pari a 1.949.000 spettatori nel segmento L'Intesa vincente e il 23.5% con 2.953.000 nel programma vero e proprio, mentre su Canale5 Sarabanda con Enrico Papi ha segnato il 18.6% pari a 1.648.000 teste nel segmento Prima sfida e il 18.3% pari a 2.079.000 nel programma vero e proprio.