Ascolti tv, chi vince tra il duo Nek-Guaccero e Bonolis? Il giallo di Rai2 piace

Marco Zonetti 13 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la replica di Dalla strada al palco con Nek e Bianca Guaccero raggiungere il 16.3% di share pari a una media di 1.745.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato invece il 13.5% pari a una media di 1.320.000 spettatori. Quanto ai film: su Rai2, il thriller televisivo Gli occhi blu dell'ossessione ha tenuto con il fiato sospeso 876.000 spettatori pari al 7.2% di share, terzo programma più visto in prima serata; su Rai3 Un altro ferragosto in prima visione, diretto da Paolo Virzì e interpretato da Laura Morante, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Silvio Orlando, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, ha conquistato il 6.8% pari a una media di 793.000 spettatori; su Rete4, Fuochi d'artificio di e con Leonardo Pieraccioni ha segnato il 5.4% di share pari a una media di 639.000 spettatori; su Italia1 Jurassic Park di Steven Spielberg, con Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 531.000 persone pari al 4.8%; su La7, The Peacemaker con George Clooney e Nicole Kidman ha calamitato una media di 632.000 teste pari al 5.4% di share.

Ascolti tv, Quarto Grado vola con Garlasco. Bene calcio femminile e Codice

Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 378.000 affezionati pari al 3.0% di share e sul Nove Faking it - Bugie criminali con Pino Rinaldi ha raccolto il 2.5% pari a una media di 306.000 spettatori. In access prime time, su Rai1, Techetechetè Top Ten ha divertito una media di 2.642.000 spettatori pari a uno share del 20.7%, e su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo ha intrattenuto 2.040.000 affezionati pari al 16.0%. Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.5% pari a una media di 439.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 6.0% pari a una media di 749.000 nella prima parte e il 5.8% pari a 753.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 951.000 teste pari al 7.5%.