Ascolti tv, Quarto Grado vola con Garlasco. Bene calcio femminile e Codice

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1, il meglio di TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.183.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 la replica della serie Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi sigla invece una media di 1.254.000 teste con uno share del 10.2%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - con gli sviluppi sul caso di Garlasco - ha totalizzato una media di 1.267.000 teste (12.2%), secondo programma più visto in prime time in percentuale. Su Rai2 gli Europei Femminili di Calcio con la sconfitta dell'Italia per 3 a 1 contro la Spagna ha segnato 1.362.000 spettatori pari al 9.7%. Su Rai3 il film Buongiorno, notte di Marco Bellocchio con Maya Sansa, Luigi Lo Cascio e Roberto Herlitzka ha radunato 283.000 individui all'ascolto e il 2.1%.

Su Italia1 la tredicesima stagione di Chicago Fire con Dermot Mulroney ha debuttato segnando una media di 858.000 spettatori pari al 7.0%. Su La7 lo speciale In viaggio con Barbero - Democrazia e Dittatura con il professor Alessandro Barbero ha raccolto 593.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 270.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ha siglato 293.000 individui all'ascolto (2.7%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.475.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Juliana Moreira e Vittorio Brumotti con Paperissima Sprint radunano 2.035.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai3 Un posto al sole conquista il 9.1% pari a una media di 1.344.000 irriducibili appassionati. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 529.000 spettatori con il 3.6%.

Per l'approfondimento, su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno raggiunto 837.000 spettatori e il 6.0% nella prima parte e 851.000 spettatori e il 5.8% nella seconda, e su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista una media di 992.000 spettatori (6.8%). Da segnalare, in tarda serata su Rai1, l'ottimo risultato di Codice: la vita è digitale condotto da Barbara Carfagna, che ha totalizzato il 9.1% di share pari a una media di 363.000 spettatori.