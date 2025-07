Ascolti tv, tutti pazzi per le coppie in crisi di Temptation Island. Bene 4 di Sera News

Marco Zonetti 11 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, siglare il 14.1% di share pari a una media di 2.031.000 spettatori. Su Canale5, la seconda puntata del nuovo ciclo di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia ha invece conquistato una media di 3.697.000 spettatori pari al 29.6%, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa e stravincendo di nuovo la serata. Su Rai2, la serie Delitti in Paradiso ha segnato una media di 961.000 teste pari al 6.2% di share, e a seguire lo spin-off Ritorno in Paradiso ha siglato 625.000 individui all'ascolto pari al 4.9%; su Rai3, Il film Un colpo di dadi diretto e interpretato da Yvan Attal totalizza una media di 541.000 spettatori pari al 3.5%; su Rete4, il film Il corriere - The Mule diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Bradley Cooper, ha appassionato un netto di 714.000 teste con il 5.2%; su Italia1, il film Braven - Il coraggioso con Jason Momoa ha calamitato davanti al piccolo schermo un netto di 763.000 spettatori pari al 5.1% di share; su Tv8, Rocky con Sylvester Stallone ha radunato 320.000 spettatori pari al 2.3% di share; sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo ne hanno divertiti 421.000 pari al 2.8%.

Palinsesti Mediaset, Nuzzi a Pomeriggio 5 e Ventura al Gf. De Martino in trattativa prima del "patatrac" di Amadeus

Su La7 In Onda - Prima serata, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, ha segnato una media di 848.000 spettatori e il 5.6%. In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha conquistato il 19.0% di share della platea con una media di 2.978.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha totalizzato un dato medio di 2.748.000 teste pari al 17.5%. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.329.000 irriducibili pari all'8.4% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa ha radunato il 3.5% pari a 551.000 teste. Per l'approfondimento:Tg2 Post con Monica Giandotti su Rai2 segna il 3.9% pari a una media di 628.000 spettatori; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di Sera News si aggiudicano il 5.9% pari a 874.000 nella prima parte e il 5.8% pari a 930.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese conquista il 6.6% pari a 1.026.000 individui all'ascolto.