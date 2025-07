Ascolti tv, domina il Mondiale per club. Chi l'ha visto? chiude in bellezza

Marco Zonetti 10 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Bla Bla Baby diretto da Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, segnare una media di 1.865.000 spettatori pari al 12.0% di share. Su Canale5 la semifinale del Mondiale per Club che ha visto il Paris Saint Germain sconfiggere per 4 a 0 il Real Madrid, accedendo così alla finale, ha registrato invece una media di 3.500.000 spettatori pari a uno share del 21.8%, stravincendo la serata. Su Rai2 la replica della terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha ottenuto una media di 773.000 individui all'ascolto pari al 5.1%.

Per ciò che riguarda i film: su Italia1 Una ragazza e il suo sogno con Colin Firth e Amanda Bynes ha conquistato una media di 1.250.000 teste pari all'8.4%; su Tv8 Sliding Doors con Gwyneth Paltrow ha calamitato 235.000 spettatori (1.6%); sul Nove Hancock, con Will Smith e Charlize Theron, ha raccolto una media di 338.000 teste pari al 2.2% di share.

Chi vince tra Berlinguer e Aprile-Telese. Senza De Martino Amadeus cresce

Quanto all'approfondimento: su Rai3 il finale di stagione di Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli - con un lungo speciale dedicato al caso di Villa Pamphili - ha totalizzato 1.392.000 spettatori pari al 10.2% (presentazione: 1.250.000 - 7.5%), terzo programma più seguito in prima serata; su Rete4 Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha radunato un netto di 814.000 spettatori (6.9%). Su La7 lo speciale de La Torre di Babele con Corrado Augias dal titolo Allarme rosso ha raggiunto una media di 627.000 spettatori e il 3.8% di share.

In access prime time su Rai1 Techetechetè ha divertito 3.255.000 spettatori (19.7%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint in versione ridotta con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha raggiunto una media di 2.257.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha ottenuto 1.386.000 spettatori (8.4%), e Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sul Nove ha radunato invece il 3.6% con 595.000 spettatori.

Palinsesti Mediaset, Nuzzi a Pomeriggio 5 e Ventura al Gf. De Martino in trattativa prima del "patatrac" di Amadeus

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ha raggiunto il 3.4% pari a una media di 572.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno conquistato 983.000 spettatori e il 6.1% nella prima parte e il 5.5% pari a 917.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese si è aggiudicato un netto di 1.022.000 spettatori pari al 6.2%.