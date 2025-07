Mario Adinolfi ricoverato al ritorno dall'Isola dei famosi: "Grande spavento"

Alice Antico 06 luglio 2025 a

a

a

Dopo 62 giorni in Honduras e un’avventura intensa all’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi ha vissuto un momento di apprensione al suo ritorno in Italia: è stato ricoverato in ospedale a Roma. Il giornalista ed ex politico ha voluto rassicurare tutti con un post su Instagram, ammettendo che non si trattava di nulla di grave, ma che il suo corpo ha frenato dopo l’intensa esperienza.

Adinolfi ha condiviso quattro foto in cui appare sdraiato a letto con una flebo al braccio. Nella didascalia ha descritto così la giornata di ritorno: “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento.” Ha spiegato che “perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare.”

Durante il reality, Adinolfi aveva perso prima 7 chili a causa dell’umidità estrema, per poi perdere ben 27 kg nei successivi 57 giorni sull’Isola. Il perdere 34 kg in totale è stato paragonato dal giornalista stesso come “essersi tolto da dosso quattro casse d’acqua”.

Nonostante il malore, Adinolfi ha tenuto a tranquillizzare il suo pubblico: passata la prima notte di spavento, infatti, il suo spirito resta fiducioso nel continuare il percorso di benessere promettendo una dieta adeguata post-Isola. E il sostegno da parte del pubblico non si è fatto attendere. Decine di commenti sotto al suo post lo hanno incoraggiato: “Riprenditi presto… continua a prenderti cura di te”, scrive un fan; un altro ha aggiunto “Solo uno spavento, Mario. Ti vogliamo bene, forza!”