Ascolti tv, L'Isola dei Famosi stravince. Boom Chi l'ha visto con Garlasco

Gli ascolti del mercoledì sera televisivo vedono su Rai1 L’amore a domicilio fermarsi a una media di 1.363.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 la finale dell’Isola dei Famosi (che ha decretato vincitrice Cristina Plevani) ha conquistato 1.815.000 spettatori pari a uno share del 18.4%, vincendo la serata. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso sigla 924.000 teste pari al 6.2% e, a seguire, lo spin-off Ritorno in Paradiso raccoglie 711.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 il film con John Travolta, Cash Out – I maghi del futuro, raduna 1.102.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.399.000 – 9.1%), Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli segna 1.449.000 spettatori (11.6%), secondo programma più visto in seconda serata.

Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi totalizza una media di 547.000 individui all'ascolto (4.9%). Su La7 il film cult Febbre da cavallo diverte 657.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 il film L’ultimo dei mohicani sigla 310.000 spettatori (2.3%). Sul Nove la finale di Like a Star condotto da Amadeus (con vincitore Adolfo Durante) ha radunato 417.000 spettatori pari al 3.9% (Il Vincitore a 130.000 e il 3%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè conquista 2.756.000 spettatori (17.8%) mentre su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.210.000 spettatori pari al 14.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus segna 503.000 spettatori con il 3.3%. mentre su Rai3 Un Posto al Sole ottiene 1.441.000 spettatori (9.2%). Per l'approfondimento: su Rai2 TG2 Post condotto da Monica Giandotti raduna 573.000 spettatori con il 3.7%; su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha raggiunto 756.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 791.000 spettatori e il 5% nella seconda parte; su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile conquista 1.186.000 spettatori (7.6%).