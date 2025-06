Whoopi Goldberg a Napoli, c'è la sorpresa per gli italiani: reciterà in "Un posto al sole"

Francesco Fredella 27 giugno 2025 a

La notizia, da subito, fa il giro della Rete e diventa virale. Whoopi Goldberg, una delle attrici più famose al mondo, arriva nella fiction di Rai3, "Un posto al sole" (interamente girata a Napoli). Nel corso della presentazione della nuova programmazione Rai a Napoli, Maria Pia Ammirati, direttore Rai fiction, spiega che "è una grandissima notizia anche per noi, una sorpresa".

"Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, la sta scrivendo il nostro capo autore e sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche del mistery", aggiunge. "Faremo poi una grande conferenza stampa con la presenza dell'artista americana - anticipa Ammirati - ci sarà questa linea di mistery e ci sarà anche un incontro sentimentale, se vogliamo, tra lei e uno dei protagonisti di Un Posto al Sole". La soap è la più longeva di sempre, nel 2026 festeggerà 30 anni e - in quell'occasione - ci sarà anche Whoopi (ultimamente ospite in tv di Fabio Fazio). La Goldberg ha conquistato i quattro principali riconoscimenti dell’intrattenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.

Operazione rewind. Whoopi Goldberg nel 1985 ha recitato come protagonista nel film di Steven Spielberg, Il Colore Viola, (ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar). indimenticabile la sua partecipazione, nel 1990, nel ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nel film Ghost – Fantasma (ha vinto il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista). Ma Whoopi è soprattutto la “suora” Deloris Van Cartier nel blockbuster mondiale Sister Act.