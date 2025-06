Ascolti tv, Juve travolta ma vince la serata. Bene Infante e Del Debbio

Marco Zonetti 27 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, conquistare il 17.0% pari a una media di 2.322.000 spettatori. Su Canale5, il Mondiale per Club con la sconfitta della Juventus per 5 a 2 contro il Manchester City ha ottenuto una media di 3.218.000 spettatori pari al 20.9% di share, vincendo la serata. Su Rai2, Ore 14 Sera condotto da Milo Infante ha segnato una media di 880.000 teste pari all'8.1% di share (1.042.000 - 6.5%). Su Rai3, Il documentario Estati senza fine totalizza una media di 448.000 spettatori pari al 3.0%.

Su Italia1, il film Hitch - Lui sì che capisce le donne con Will Smith ed Eva Mendes ha appassionato un netto di 881.000 teste con il 6.7%. Su Tv8, Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo con Fabio Caressa ha radunato 278.000 spettatori pari al 2.6% di share e sul Nove Francesco Chicchella - Bis! ne ha divertiti 321.000 pari al 2.3%

Gigi D'Alessio domina gli ascolti. Bene Parenzo al mattino

Nel duello dell'approfondimento, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 arriva a una media di 799.000 spettatori pari al 7.4%, mentre su La7 lo speciale di Piazzapulita dal titolo Americani, condotto da Corrado Formigli, ha segnato una media di 659.000 spettatori e il 4.5%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 26.5% della platea con una media di 4.281.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha totalizzato un dato medio di 2.053.000 teste pari al 13.7%. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di .1.183000 irriducibili pari al 7.3% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa raduna il 2.9% pari a 458.000 teste.

Boom per Chi l'ha visto. Chi vince tra Paola Cortellesi e l'Isola dei Famosi

Per l'approfondimento:Tg2 Post con Monica Giandotti su Rai2 segna il 2.9% pari a una media di 471.000 spettatori; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera si aggiudica il 6.4% pari a 967.000 nella prima parte e il 5.3% pari a 873.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber - ospite, fra gi altri, la neo eletta sindaca di Genova Silvia Salis - conquista il 7.7% pari a 1.224.000 individui all'ascolto.