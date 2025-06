Rai, svelati i palinsesti e smentita la bugia di TeleMeloni: ci sarà Benigni, torna il Processo del Lunedì 

Marco Zonetti 27 giugno 2025 a

a

a

Presentati oggi, venerdì 27 giugno, a Napoli i palinsesti Rai della stagione 2025-2026, smentendo le Cassandre che avrebbero voluto una moria di programmi e una radiazione generale di conduttori. «Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei palinsesti all’interno di un meccanismo di equilibrio e di sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda» ha spiegato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Palinsesti che «sono oggi più incisivi rispetto a quelli dello scorso anno e i risultati che ci aspettiamo sono sicuramente migliorativi».

Smentendo subito le accuse di "Telemeloni", Rossi ha annunciato un evento speciale con Roberto Benigni - non esattamente un volto di Destra - dedicato a San Pietro, in onda il prossimo dicembre. «Un’opera che incarna pienamente la funzione del servizio pubblico» ha illustrato l'ad.

Quanto ai programmi veri e propri, partendo dall'intrattenimento in prime time, arriverà su Rai2 la novità Freeze, programma d'intrattenimento condotto da Nicola Savino e Rocìo Muñoz Morales, e quindi Gli scatenati con il gruppo dei The Jackal. Sempre su Rai2, dal 14 settembre al 12 ottobre in prima serata, BellaMa’ di sera, spin-off del programma di successo BellaMa' di Pierluigi Diaco (che ovviamente tornerà ogni pomeriggio sulla stessa rete, dal lunedì al venerdì). E poi ancora, Boss in Incognito con Elettra Lamborghini a sostituire Max Giusti migrato a Mediaset, e tornerà Lo Spaesato. Sempre su Rai2 il volto di punta Francesca Fagnani riapparirà con cinque nuove puntate di Belve, e altre dello spin-off Belve Crime.

Bruganelli conduttrice, spunta il programma in tv: "Ho registrato il pilota"

Riconfermati i grandi show quali Affari tuoi con Stefano De Martino, Tale e Quale Show con Carlo Conti (che sarà anche alla guida di Sanremo 2026 e che presenterà con Fiorella Mannoia la serata evento «Pino è - il viaggio del Musicante» dedicato a Pino Daniele), The Voice Senior e The Voice Kids con Antonella Clerici (che presenterà anche Jukebox - La notte delle hit da Torino e Ballando con le stelle con Milly Carlucci.

Grande ritorno per il Processo del Lunedì che sarà presentato da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, e ancora tantissimi film in prima visione, uno fra tutti C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Per quanto concerne le fiction, oltre al ritorno di tutte le serie più amate, c'è grande attesa per Sandokan con Can Yaman, e per Kabul interpretata da Gianmarco Saurino e Valentina Cervi, che ricostruisce gli ultimi giorni della presenza internazionale nella capitale dell’Afghanistan travolta dall’occupazione talebana.

Peter Gomez ripartirà con il suo bel programma La confessione, Maria Latella andrà a capitanare La biblioteca dei sentimenti, Alberto Angela riprenderà il timone di Ulisse - Il piacere della scoperta e di Stanotte a..., e Luca Barbareschi approderà alla guida di un talk culturale, Allegro ma non troppo. Riconfermati Uno Mattina con Alessandro Ossini e Daniela Ferola, Storie Italiane e Storie di sera con Eleonora Daniele, La volta buona con Caterina Balivo, La porta magica con Andrea Delogu, Restart con Annalisa Bruchi, Agorà con Roberto Inciocchi, Il cavallo e la torre con Marco Damilano, Vita da artista con Jacopo Veneziani, Riserva indiana con Stefano Massini, Via dei Matti n°0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni, Porta a Porta e Cinque minuti con Bruno Vespa, torneranno tutte le linee di Angelo Mellone, così come Playlist con Federica Gentile, Inimitabili con Edoardo Syos Labini, Sottovoce con Gigi Marzullo, I fatti vostri con Flavio Montrucchio e Anna Falchi (Tiberio Timperi andrà a Tg1 Mattina News), Monica Setta con Storie di donne al bivio e, nel weekend, con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini al timone di Uno Mattina in famiglia. Mara Venier sarà nuovamente alle redini di Domenica In affiancata quest'anno da Gabriele Corsi, Francesca Fialdini conserva il suo Da noi... a ruota libera, Nunzia De Girolamo guiderò ancora Ciao Maschio ed Elisa Isoardi approderà il sabato pomeriggio al timone di Bar Centrale.

Juve travolta ma vince la serata tv. Bene Infante e Del Debbio

Confermati Report con Sigfrido Ranucci e Presa Diretta con Riccardo Iacona, e anche Ore 14 con Milo Infante, e A sua immagine con Lorena Bianchetti, e ripartirà anche Monica Maggioni. Giorgio Zanchini si consolerà della chiusura di Rebus con Quante storie e 500 anni e +. La lunga storia dell'umanità. E Pino Strabioli resterà alla guida di Caffè Italia con Greta Mauro. Nessuna epurazione, insomma. La leggenda di Telemeloni può continuare.