Rai baluardo d'informazione sulla crisi Usa-Iran: copertura a tappeto

La Rai si dimostra tempestivo baluardo d'informazione sulla crisi in Iran. Alle 2.12 del mattino di oggi, dopo l'agenzia relativa all'attacco di Donald Trump uscita alle 2.05, RaiNews era già in diretta a illustrare ai telespettatori ciò che stava avvenendo in Medio Oriente e a Washington. Mentre la Tv pubblica era già attiva sul web, a RaiNews il primo ospite, Maurizio Molinari ex direttore di Repubblica, era presente a commentare gli sviluppi. Inoltre la scorsa notte, a partire dalle 2.00, Radio 1 e il Giornale Radio Rai hanno seguito in diretta l'attacco americano in Iran con edizioni straordinarie trasmesse ogni mezz'ora.

Gli Usa attaccano l'Iran, Trump: "Siti nucleari annientati". Che succede ora

Alle 7.00 di stamani, a seguito della decisione statunitense di bombardare alcuni siti nucleari iraniani, ha preso quindi il via un'edizione straordinaria del Tg1, proseguita fino alle 9.00 con inviati e ospiti. Dalle 9.00 alle 11.00 gli aggiornamenti sono dunque proseguiti al Tg2, per poi cedere il testimone al Tg3, offrendo ai telespettatori un resoconto senza soluzione di continuità. Dalle 17.00 alle 19.00 di oggi il Tg2 proseguirà poi con un'edizione straordinaria (mentre tutti i notiziari e i programmi Rai trasmessi in diretta daranno in tempo reale notizie sugli avvenimenti) e questa sera sarà la volta di uno speciale Tg1 sempre dedicato alla delicatissima situazione in Medio Oriente.