Ascolti tv, l'Inter al Mondiale per Club domina la serata. De Martino resiste al 30%

Marco Zonetti 22 giugno 2025

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la terza e ultima puntata del programma Chi può batterci? con Marco Liorni raggiungere il 16.6% di share pari a una media di 1.984.000 spettatori Su Canale5, il Mondiale per Club che ha visto la vittoria per 2 a 1 dell'Italia sui giapponesi dell'Urawa ha invece calamitato una media di 2.790.000 teste pari al 20.5% di share, vincendo nettamente la serata. Su Rai3, il Nabucco dall'Arena di Verona, presentato da Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, ha ottenuto una media di 569.000 spettatori pari al 4.7% .

Quanto ai film: Su Rai2, il thriller televisivo Lo stalker della stanza accanto ha tenuto con il fiato sospeso 688.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Rete4, Lo squalo di Steven Spielberg con Roy Scheider segna il 5.4% di share pari a una media di 634.000 spettatori. Su Italia1, Windstorm - Liberi nel vento ha registrato il 5.6% pari a una media di 708.000 spettatori. Su La7, il classico anni '50 Operazione sottoveste di Blake Edwards con Cary Grant e Tony Curtis ha raccolto il 3.5% pari a 431.000 individui all'ascolto.

Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno calamitato l'interesse di 474.000 appassionati di calcio pari al 3.5% di share. Sul Nove il ritorno di Faking it - Bugie criminali con Pino Rinaldi ha raccolto il 2.4% pari a una media di 316.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha divertito 4.259.000 spettatori pari a uno share medio del 29.9%, e su Canale5 una breve edizione di Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha intrattenuto 2.104.000 affezionati pari al 14.6% di share.

Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.5% pari a una media di 495.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 5.2% pari a una media di 704.000 nella prima parte e il 5.1% pari a 736.000 nella seconda. E ancora, su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 855.000 teste pari al 6.0%.