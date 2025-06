Tony Effe e Giulia De Lellis, amore al capolinea? Il segnale che fa impazzare il gossip

Alice Antico 21 giugno 2025 a

Tony Effe ha calcato la passerella della 'Milan Fashion Week' con l’energia che lo contraddistingue, ma un’assenza in particolare non è passata inosservata: Giulia De Lellis, la sua (ex?) fidanzata, non era con lui. Nessuno scatto insieme, nessun supporto reciproco sui social: da settimane i fan si chiedono se tra i due sia davvero finita. Durante l’evento organizzato da Marcelo Burlon, Tony ha sfilato sfoggiando un look total black e occhiali da sole, come sempre in perfetto stile Effe. Accanto a lui c’erano diversi volti noti, da Irama a Mahmood, ma della De Lellis nessuna traccia. L’influencer romana non si mostra più con Tony da tempo, né online né dal vivo. Una distanza che ha alimentato voci insistenti su una rottura. Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito, ma i segnali sono chiari: Giulia non ha nemmeno lasciato un like ai post della sfilata.

Per una coppia da sempre molto social, questo silenzio parla forte. Solo qualche mese fa erano inseparabili, tra viaggi, foto romantiche e dediche. Oggi, invece, ognuno sembra andare per la propria strada.Aria di crisi o solo una pausa dai riflettori? Per ora resta il mistero, ma l’assenza di Giulia in un momento così esposto fa inevitabilmente rumore.