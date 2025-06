Barbara D'Urso in Rai? Le voci insistenti e poi la smentita

19 giugno 2025 a

Nelle prime ore della mattina del 19 giugno era circolata una voce che aveva infiammato il mondo televisivo: Barbara D'Urso sarebbe potuta tornare in Rai con un programma in prima serata da gennaio 2026. A rilanciare l'indiscrezione era stato Davide Maggio, parlando di una presenza della conduttrice nelle bozze dell’offerta tv della prossima stagione.

Ma nel giro di poche ore è arrivata la smentita: secondo quanto riportato da Adnkronos, il nome di Barbara D'Urso non risulterebbe nei palinsesti attualmente presentati ai consiglieri Rai, in vista dell’incontro ufficiale del 27 giugno a Napoli. Nessuna conferma, dunque, né da parte dell'azienda né dalla stessa D'Urso, che per ora sceglie il silenzio. Il mistero resta, così come l’interrogativo: è davvero finita la sua era in TV o si tratta solo di un rinvio ?