Helena Prestes sbotta sui social: "Non lo permetto a nessuno". Con chi se la prende

Dopo giorni di gossip e insinuazioni, Helena Prestes è tornata a farsi sentire in modo netto. Sui suoi profili social non ha esitato a respingere le accuse di una presunta crisi o tradimento con Javier Martínez, suo compagno e pupillo del Grande Fratello. “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia”, ha scritto la modella firmando un messaggio chiaro e deciso. Nel suo lungo sfogo, Helena ha fatto capire quanto le stia a cuore l'immagine pubblica della coppia: “La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarci via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”.

Ha aggiunto poi: “Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato”, chiedendo a chi ha alimentato il gossip di fare un passo indietro: “Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”. Le voci erano nate in seguito alle dichiarazioni dell’ex Carlo Motta, che ha affermato di aver ripreso a frequentarla e che sarebbe “guarito” da una presunta crisi tra lei e Javier. A peggiorare il clima, una mossa social dell’amica di Javier, Gessica Notaro, che aveva tolto il “follow” a Helena. Ma Helena non ha ceduto: con il suo post ha riaffermato la solidità della relazione, sottolineando che non c’è stata alcuna infedeltà, e difendendo il loro amore dagli attacchi mediatici.