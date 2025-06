Roberto Benigni, altro che TeleMeloni: il premio Oscar torna su Rai 1

19 giugno 2025 a

a

a

Altro che TeleMeloni. È Roberto Benigni la sorpresa dei nuovi palinsesti Rai. Dopo la serata dedicata all'Europa, Il Sogno, che è andata in onda a marzo e che ha tenuto un'ampia fetta di pubblico incollata alla tv, il premio Oscar tornerà con uno show sul primo canale del servizio televisivo pubblico. Il regista, secondo quanto scrive l'Ansa, porterà sotto i riflettori un monologo su San Pietro. LaPresse, poi, parla di trattative in corso per la realizzazione di addirittura due eventi. Una notizia, questa, che smentisce le ripetute e insistenti voci sulla presunta influenza del governo sulla Rai.