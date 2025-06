Ascolti tv, l'Italia Under 21 vince in prima serata. Record stagionale per Berlinguer, boom Del Debbio

Marco Zonetti 18 giugno 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la serie Doc (versione statunitense) con Molly Parker e Omar Metwally fermarsi all'11.1% della platea pari a una media di 1.822.000 individui all'ascolto. Su Canale5 il quarto appuntamento con Alessandra Mastronardi e Max Tortora in Doppio gioco segna invece un netto di 1.756.000 persone all'ascolto pari all'11.8% di share. Su Rai2, i Campionati Europei di Calcio Under 21, che hanno visto l'Italia pareggiare 1 a 1 con la Spagna, 1.940.000 spettatori pari all'11.2% di share, vincendo la serata.

Per l'approfondimento: su Rai3 Petrolio di Duilio Giammaria ha attirato una media di 602.000 individui all'ascolto pari al 3.8% di share (presentazione: 550.000 - 3.0%); su Rete4, invece, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 7.2% di share pari a una media di 880.000 spettatori, record stagionale.

Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura, con Gaetano Pecoraro, ha calamitato una media di 1.171.000 teste pari al 10.3% di share (Anteprima: 1.142.000 - 6.3%); su La7, Inchieste in Movimento con Federico Rampini, dedicato all'America di Trump, ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 747.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Tv8 il film Spectre con Daniel Craig ha siglato il 2.9% di share pari a una media di 391.000 spettatori. Sul Nove il LBA Playoff con la vittoria definitiva della Virtus Segafredo Bologna contro il Germani Brescia ha raccolto lo 0.9% pari a una media di 150.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 25.4% della platea con una media di 4.511.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti segna il 12.0% con 2.128.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.393.000 irriducibili pari al 7.8% di share.

Per l'approfondimento: Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 7.3% con 1.200.000 nella prima parte e il 6.1% pari a 1.092.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha conquistato il 9.2% pari a 1.607.000 individui all'ascolto.