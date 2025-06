Anna Pepe sbarca al Nice: venerdì l'esclusivo DJ set della rapper

19 giugno 2025 a

a

a

Anna Pepe (in arte semplicemente Anna), fenomeno emergente della scena urban italiana, si esibirà in un esclusivo DJ set venerdì 20 giugno alle 23,30 al Nice, in via Maurizio Barendson (zona Saxa Rubra, Roma). L’evento celebra l’unica data romana dell’estate, i biglietti sono già reperibili tramite circuiti ufficiali . A soli 21 anni, la rapper di origine ligure ha già conquistato le classifiche italiane e milioni di streaming su Spotify. Reduce dal successo di Vera Baddie, il suo album di debutto pubblicato a giugno 2024, Anna è risultata l'artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK. "VERA BADDIE" (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l'anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un'artista donna. Il suo singolo “30 °C”, hit della scorsa estate, ha ottenuto oltre 66 milioni di stream.

L'artista è stata premiata da Billboard Italia come Donna dell'Anno e lo scorso 29 marzo ha partecipato ai Billboard Women In Music Awards a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali dove ha ricevuto il premio Global Woman of the Year - Italy. In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti il prossimo autunno, la serata del Nice sarà l'antipasto de Summer Tour 2025 che vedrà Anna protagonista dei festival estivi fino a fine agosto. Per tutti gli appassionati questa sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica con un’artista tra le protagoniste più vibranti del rap e dell’urban contemporaneo.