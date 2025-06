L'Isola soccombe a Jennifer Lopez, buon esordio per Filorosso

Marco Zonetti 17 giugno 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 16 giugno 2025, vedono in prime time su Rai1 il film Un amore a 5 stelle con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes conquistare il 17.1% pari a una media di 2.749.000 spettatori.

Su Canale5 l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli (e con ospite, fra gli altri, Selvaggia Lucarelli), ha invece siglato una media di 1.779.000 individui all'ascolto pari a uno share del 14.9%.

Su Rai2, la miniserie thriller francese La casa dei misteri ha calamitato una media di 688.000 appassionati pari al 4.2% di share. Su Italia1 il Mondiale per Club con la vittoria del Chelsea sul Los Angeles FC per 2 a 0 ha siglato un netto di 1.612.000 telespettatori con uno share del 9.3%. Su Tv8 il comedy show In & Out - Niente di serio ha intrattenuto una media di 347.000 individui all'ascolto pari a uno share del 2.2%; sul Nove Cash or Trash - La notte dei tesori con Paolo Conticini ha raccolto il 3.2% pari a una media di 481.000 spettatori.

Per il «triello» dell'approfondimento: su Rai3, Manuela Moreno al timone di Filorosso ha siglato il 4.2% pari a un netto di 626.000 individui all'ascolto (presentazione: 4.4% - 821.000); su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 7.2% con una media di 888.000 teste; su La7 il settimo appuntamento stagionale con 100 minuti condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini ha ottenuto una media del 4.7% pari a 724.000 teste.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi sigla il 26.8% pari a una media di 5.027.000 spettatori, mentre su Canale5, Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ne diverte 2.301.000 pari al 12.3%. Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.380.000 irriducibili pari al 7.3% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 3.0% di share pari a una media di 565.000 spettatori.

Quanto all'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post ha ottenuto il 3.5% pari a una media di 657.000; su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ha radunato 1.155.000 spettatori pari al 6.6% nella prima parte e 1.141.000 spettatori pari al 6.0% nella seconda; su La7, infine, Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber ha conquistato l'8.0% pari a una media di 1.514.000 spettatori.