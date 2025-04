Ascolti tv, a Pasqua occhi puntati sulla Formula 1 e La Cura de Le Iene

Marco Zonetti 21 aprile 2025 a

La serata televisiva pasquale vede su Rai1, in prime time, il film Il lupo e il leone con Molly Kunz e Charlie Carrick conquistare il 16.0% di share pari a una media di 2.571.000 spettatori, vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale5 il film Marry Me - Sposami con Jennifer Lopez e Owen Wilson ha segnato invece il 9.8% pari a una media di 1.529.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il telefilm N.C.I.S ha totalizzato il 4.0% con una media di 684.000 teste, e a seguire il suo spin-off N.C.I.S. Origins il 3.6% con 586.000. Su Rai3, la gara de Il borgo dei borghi con Camila Raznovich - con la vittoria di Militello in Val di Catania in Sicilia - ha siglato una media di 1.167.000 individui all'ascolto pari al 7.2% di share, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 4.4% pari a 717.000 teste. Su Rete4, il film Il piccolo Lord con Alec Guinness e Rick Schroeder ha raccolto il 5.8% di share con una audience di 927.000 telespettatori.

Su Italia1 l'approfondimento de Le Iene presentano: La cura con Gaetano Pecoraro conquista un ottimo 9.5% di share pari a 1.245.000 individui all'ascolto. Su La7 In viaggio con Barbero, con il professor Alessandro Barbero impegnato in una lezione dedicata a Francesco, un santo scomodo, ha informato il 3.9% della platea pari a una media di 658.000 teste. Su Tv8, la Formula 1 con il GP Arabia Saudita ha calamitato 1.420.000 appassionati pari all'8.8% di share. Sul Nove Che tempo che fa presenta: l'appuntamento con Ornella Vanoni conquista il 3.8% di share pari a una media di 654.000 teste.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino si è aggiudicato 4.881.000 spettatori pari al 28.8% di share, mentre su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.3% della platea pari a 2.075.000 teste. Per quanto riguarda l'unico talk di approfondimento in onda ieri, 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato su Rete4 il 4.7% con 782.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.1% con 705.000 nella seconda. Su La7, Barbero risponde ha radunato dal canto suo il 4.7% della platea pari a una media di 784.000 spettatori.