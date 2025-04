Ascolti tv, il derby di Milano fa il pieno di share. Chi l'ha visto? mai sotto tono

Marco Zonetti 24 aprile 2025 a

Gli ascolti del prime time televisivo del mercoledì hanno visto su Rai1 il film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson conquistare il 10.2% con 1.850.000 telespettatori. Su Canale5 il derby di Coppa Italia con la vittoria del Milan sull'Inter per 3 a 0 ha siglato invece il 29.7% di share pari a una media di 6.105.000 spettatori, dominando la serata. Su Rai2, il film Sulle ali della musica con Christanne de Brujin e Benjamin Wainwright - incentrato sulla storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica - segna una media di 875.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 9.6% di share pari a una media di 1.622.000 telespettatori (presentazione: 5.1% - 1.109.000), riconfermandosi in terza posizione nella classifica dei programmi più seguiti in prime time. Su Italia1 il film Il richiamo della foresta con Harrison Ford ha intrattenuto una media di 1.176.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha totalizzato invece una media di 878.000 teste pari al 6.2% di share. Su La7, Una giornata particolare di Aldo Cazzullo, con la replica della puntata dedicata all'approvazione della regola di San Francesco d'Assisi, ha appassionato il 4.7% della platea pari a una media di 911.000 spettatori.

Su Tv8 i 4 ristoranti di Alessandro Borghese hanno raccolto una media di 474.000 cultori del genere pari al 3.0% di share mentre sul Nove, il film Via dall'incubo con Jennifer Lopez sigla il 2.0% di share con 354.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 24.3% della platea con 5.220.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia in versione ridotta per lasciare spazio al derby segna il 15.4% con 2.967.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.3% con 1.579.000 affezionati. Quanto all'approfondimento, su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 24.2% pari a 4.610.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.5% con 1.078.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.8% con 942.000 nella prima parte e il 4.1% pari a 882.000 nella seconda; Tg2 Post con Monica Giandotti su Rai2 ha segnato il 2.7% con 587.000 spettatori; infine, su La7, Lilli Gruber con Otto e mezzo ha ottenuto il 7.9% di share pari a 1.663.000 persone sintonizzate.