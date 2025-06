Ascolti tv, Liorni batte Pausini. Boom Gomez, sempre bene Poletti-Barra

Marco Zonetti 15 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, la seconda puntata del programma Chi può batterci? con Marco Liorni raggiungere il 13.7% di share pari a una media di 1.724.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, Laura 30 World Tour, evento che celebra la carriera trentennale di Laura Pausini, si è fermato invece all'11.9% pari a una media di 1.344.000 individui all’ascolto. Su Rai2, gli Europei di calcio Under 21 che hanno visto l'Italia battere la Slovacchia per 1 a 0 hanno calamitato 1.510.000 teste pari al 10.9% di share. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 587.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Rete4, il film Sei giorni sette notti con Harrison Ford e Anne Heche segna il 5.5% di share pari a una media di 716.000 spettatori.

David Lynch, la famiglia pubblica il copione segreto

Su Italia1 un altro film, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro con Andrew Garfield ed Emma Stone, ha registrato il 7.1% pari a una media di 852.000 spettatori. Su La7, In altre parole... Ancora con Massimo Gramellini ha raccolto il 3.5% pari a 455.000 individui all'ascolto. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno calamitato l'interesse di 403.000 spettatori pari al 3.0% di share. Sul Nove il LBA Playoff che ha visto la Virtus Segafredo Bologna sconfiggere nuovamente Germani Brescia ha raccolto lo 0.9% pari a una media di 132.000 spettatori. In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha divertito 4.222.000 spettatori pari uno share medio del 29.8%, e su Canale5 il tg satirico Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha intrattenuto 1.655.000 affezionati pari all'11.7% di share.

La sentenza degli ascolti: volano Conti-Delogu. Amadeus fermo al 2% per cento

Quanto all’approfondimento: su Rai3 Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi con Un Alieno in Patria - ospiti, fra gli altri, Tommaso Cerno e Tomaso Montanari - conquistano il 4.6% pari a una media di 624.000 individui all'ascolto, in netta crescita (Gli alieni siamo noi: 3.3% - 478.000); su Rete4 continua il successo di ascolti per Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend, che segnano il 6.4% pari a una media di 862.000 nella prima parte e il 5.7% pari a 815.000 nella seconda; su La7, la ripartenza di In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge una media di 957.000 teste pari al 6.7%.