Ascolti tv, vince Tim Summer Hits con Conti-Delogu. Amadeus fermo al 2%, boom Quarto grado

Marco Zonetti 14 giugno 2025

Gli ascolti del venerdì sera televisivo hanno visto, su Rai1, la prima puntata di Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.324.000 spettatori pari al 18.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Tradimento ha siglato invece una media di 2.039.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 il documentario La TV nel Pozzo - dedicato al dramma di Alfredino Rampi - ha segnato 301.000 spettatori pari al 2.o%. Su Italia1 il film Creed II ha ottenuto 700.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha radunato 574.000 spettatori (4.2%), in crescita. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.124.000 spettatori (9.4%), terzo programma più visto in prime time.

Su La7 l’ultima puntata di Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha chiuso ckn 849.000 spettatori pari al 7.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto 299.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ha siglato 444.000 spettatori (2.9%).

In access prime time su Rai1 Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 4.278.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Juliana Moreira e Vittorio Brumotti con Paperissima Sprint radunano 1.822.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole sigla un netto di 1.255.000 spettatori (7.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a 326.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque Minuti ottiene 3.378.000 spettatori (22.7%); su Rai2 TG2 Post condotto da Monica Giandotti 652.000 con il 4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 870.000 spettatori (5.6%); su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera ha raggiunto 1.001.000 spettatori e il 6.6% nella prima parte e 1.049.000 spettatori e il 6.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber conquista una media di 1.499.000 spettatori (9.3%).