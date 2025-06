David Lynch, la famiglia pubblica il copione segreto

13 giugno 2025 a

David Lynch è morto senza riuscire a portare a termine "Unrecorded Night", una serie per Netflix rimasta incompiuta. La sua famiglia sta ora valutando la possibilità di pubblicarne il copione, scritto interamente dal regista prima della scomparsa, per permettere ai fan di conoscere il contenuto del progetto. A rivelare la vicenda è Jennifer Lynch, figlia del cineasta statunitense, in un'intervista al "Times". "È molto improbabile che la serie venga realizzata, perché non vediamo chi possa prenderne le redini - ha spiegato - Ma stiamo pensando di pubblicare il copione. Sarebbe un peccato che i suoi ammiratori non potessero nemmeno vedere di cosa si trattava".

Lynch, morto lo scorso gennaio a 78 anni per un arresto cardiaco, stava lavorando alla serie già da prima della pandemia. Dopo l'emergenza Covid, le sue condizioni di salute - peggiorate a causa di un enfisema polmonare - avevano impedito la ripresa dei lavori. Ciononostante, il regista aveva continuato a scrivere fino agli ultimi mesi di vita. Secondo Jennifer Lynch, il padre aveva già in mente alcuni attori, pur non avendo mai ufficializzato un cast. Tra i nomi quasi certi ci sarebbero stati Kyle MacLachlan, Laura Dern e Naomi Watts, interpreti storici del suo universo cinematografico. "Amava lavorare con i suoi amici", ha detto la figlia. Un dettaglio confermato anche da Watts, che in un'intervista recente ha ricordato una cena con Lynch e Dern nel novembre scorso, durante la quale il regista aveva parlato del progetto. Il direttore della fotografia Peter Deming, collaboratore di lungo corso di Lynch, ha descritto lo script come "enorme". Intervistato da The Film Stage, ha raccontato di aver impiegato tre sedute per leggerlo tutto. "David diceva: 'Non farò più film. Voglio raccontare storie più lunghe'". Ora l'unico modo per far esistere "Unrecorded Night" potrebbe essere quello di trasformarla in un'opera da leggere, ultima traccia concreta di un universo narrativo che Lynch non ha fatto in tempo a completare.