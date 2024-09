Amadeus, doccia fredda prima del debutto: "Fiorello non va al Nove"

04 settembre 2024 a

La nuova avventura televisiva di Amadeus inizierà domenica 22 settembre, con lo show musicale in stile Sanremo "’Suzuki Music Party", poi si proseguirà con "Chissà chi è", versione riveduta e corretta del format "I soliti ignoti" (Codaconsa a riguardo chiede un'inchiesta alla Corte dei Conti per possibili danni erariali per la presenza di elementi di proprietà della Rai all'interno del programma, si vedrà). Il video social di presentazione con cui il condutture aveva annunciato i dettagli del suo debutto su DIscovery hanno solleticato la fantasia di telespettatori e utenti: l'ex direttore artistico del Festival si è mostrato con una maglietta con l'immagine di Fiorello e la scritta "wanted". Insomma, la coppia si potrebbe riunire sul Nove? "Ciuri" è in procinto di lasciare la Rai?

A luglio terminando la stagione di Viva Ri2 Fiorello aveva spiegato che i suoi prossimi progetti riguardavano il "divano", ossia un lungo periodo di riposo per favorire la nascita di nuove idee. Almeno un anno lontano dagli schermi. Ma la t-shirt di Amadeus ha scatenato le voci di un arrivo sul Nove dello showman siciliano. Ma gli ultimi segnali sembrano andare in direzione opposta. "Fiorello starà fermo un anno, come da lui stesso annunciato più volte. Da fonti molto vicine allo showman siciliano si ribadisce ancora il concetto: nessun impegno televisivo" per lui, scrive TvBlog in un retroscena. Insomma, niente Discovery o altri canali, ma divano. Per buona pace di Amadeus.