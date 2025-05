Domenica in, ma se al posto di Venier arrivasse De Martino. Le ipotesi in Rai

Marco Zonetti 26 maggio 2025 a

a

a

Dopo che Fiorello aveva manifestato l'interesse di prendere le redini di Domenica In quando Mara Venier avesse lasciato la conduzione, l'idea aveva esaltato gli animi dei telespettatori. E tuttavia, almeno per ora, quell'ipotesi resta una chimera. Anzi, come l'ha definita la stessa Venier al Festival Tv di Dogliani: «Quella di Fiorello era una boutade, se l’è rimangiata e l’ha anche smentita mandando in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della televisione e di chi vorrebbe fare Domenica In». E ancora: «Domenica In va rivista, ne stiamo parlando con il direttore Angelo Mellone. Sarà un’edizione più corale. Io ci sarò, ma non da sola. Non sappiamo ancora con chi, ma l’idea è quella di tornare allo spirito delle prime edizioni, come quelle con Bisteccone (Gian Piero Galeazzi, ndr) e altri. Domenica In non è mai andata così bene come quest’anno, vuol dire che la gente ha voglia di vedermi».

Lo storico contenitore domenicale inventato dal compianto Corrado nel 1976, poi «scippatogli» da Pippo Baudo dopo tre edizioni non senza qualche polemica da parte del collega romano, ha visto in seguito avvicendarsi al timone i volti più noti della televisione italiana, da Raffaella Carrà a Lino Banfi, da Edwige Fenech a Fabrizio Frizzi, da Amadeus a Carlo Conti, da Paolo Bonolis a Toto Cutugno. Ma è Mara Venier, con le sue sedici edizioni all'attivo, a essere più di chiunque altro legata a doppio filo al programma. E, a proposito di un suo probabile successore, a Dogliani zia Mara si è sbilanciata su due nomi: «Stefano De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto e non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica In molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo bene. E poi vedo AlbertoMatano, con un taglio più giornalistico».

Se l'ipotesi Matano circola da tempo, l'idea del giovane De Martino nasce a partire dall'attuale stagione televisiva, grazie allo straordinario successo di Affari Tuoi su Rai1 e di Stasera tutto è possibile su Rai2. L'ex ballerino di Amici ha ottenuto ascolti elevatissimi in entrambi i programmi (giusto sabato scorso i pacchi hanno sfiorato il 32%, un botto) e si è rivelato un presentatore versatile, capace d'intrattenere il pubblico con la sua freschezza e la sua spontaneità. Sempre allegro e sorridente, con un'ottima padronanza della scena e dei tempi della tv (complice la scuola di Maria De Filippi), è divenuto nello spazio di qualche mese il volto di punta della Rai. Nel suo futuro artistico è stata spesso ventilata l'ipotesi della conduzione del Festival di Sanremo (magari con Carlo Conti in veste di direttore artistico e non di presentatore), ma senz'altro capitanare Domenica In potrebbe essere per il valente Stefano una sfida interessante. E avendo dimostrato di saper calamitare sia il pubblico più istituzionale di Rai1 sia quello più giovane di Rai2, ha tutte le carte in regola per vincerla.