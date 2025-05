Isola dei Famosi, si ritirano tre naufraghi: perché sul web scoppia la bufera

Alice Antico 25 maggio 2025 a

L'Isola dei Famosi 2025 continua a far parlare di sé e non per le dinamiche tra naufraghi ma per i ritiri clamorosi che stanno movimentando l’edizione. Gli ultimi ad aver lasciato il reality sono stati Antonella Mosetti, Spadino e Nunzio Stancampiano, attualmente ospiti in un resort di lusso in Honduras, messi in attesa dalla produzione prima del rientro in Italia. Appena tornata in possesso del suo telefono, la Mosetti ha pubblicato una serie di stories su Instagram che hanno immediatamente fatto il giro del web: in una si rilassa davanti a un tramonto con una sigaretta, in un’altra posa in costume davanti allo specchio. Intanto, Nunzio e Spadino appaiono intenti a giocare a pallavolo sulla spiaggia e gustare pranzi abbondanti, ben lontani dalle privazioni vissute durante il programma. Ma la leggerezza di quei contenuti non è stata ben accolta dal pubblico, che ha subito commentato negativamente le immagini. La Mosetti ha così cancellato tutto, salvo poi tornare online con storie dai toni decisamente più taglienti. “Vi immagino tutti riuniti a sparlare di me con questa canzone in sottofondo”, ha scritto Antonella. E ancora frasi come: “Una leonessa non fa mai a gara con le gatte morte” e “Il denaro è uno strumento, non l’obiettivo. L’obiettivo è la libertà. Ricordatelo".

Dichiarazioni che il pubblico ha interpretato chiaramente come frecciatine rivolte a chi l’ha criticata. Non contenta, Antonella ha pubblicato fra le polemiche un post ufficiale per tirare le somme dell’esperienza vissuta sull’Isola: “Che dire se non… WOW! Sono ancora un po’ frastornata, ma anche travolta dall’affetto di tutti voi. L’avventura dell’Isola è stata tra le più dure della mia vita ma sono contenta che, alla fine, anche in un posto così estremo sia venuta fuori la VERA ANTONELLA e che vi sia piaciuta. Non vedo l’ora di ringraziarvi tutti ad uno ad uno… Italia preparati che sto per tornare, DAJE!” Tuttavia, nonostante il ritiro della Mosetti sia stato motivato dal dolore per la perdita del padre, come lei stessa ha ammesso durante il daytime del 23 maggio, sembra che la showgirl, insieme a Nunzio e Spadino, non stia perdendo occasione per godersi le ultime ore in Honduras tra spiaggia, balli latinoamericani, risate e abbondanti pasti. Dopo settimane di fame e cocchi, è comprensibile.